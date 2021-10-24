Переживший Холокост писатель Эдди Яку умер в 101 год

В прошлом году, по случаю своего 100-летия, Яку опубликовал свои мемуары.

«Я никого не ненавижу. Ненависть — это болезнь, которая способна уничтожить вашего врага, но вместе с тем уничтожит и вас», — говорил он.

«Я прожил целый век и знаю, что такое смотреть злу в лицо. Я видел самое худшее в человечестве, ужасы лагерей смерти, нацистские попытки уничтожить мою жизнь и жизнь всех людей. Но сейчас я считаю себя самым счастливым человеком на земле», — писал он.

Яку скончался в доме престарелых в Сиднее, с 1950 года он жил в Австралии. У него остались жена, двое сыновей, четверо внуков и пять правнуков.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал Яку «вдохновением и радостью», «человеком, жизнь которого стала свидетельством того, как надежда и любовь могут победить отчаяние и ненависть».

Родившийся в 1920 году в Лейпциге (Германия) Авраам Якубович был единственным еврейским учеником в своей школе — но, по его словам, это не было проблемой, пока к власти не пришел Адольф Гитлер.

Семья Яку отправила его в школу-интернат, где он пользовался псевдонимом Вальтер Шляйф, опасаясь, что окружающим станет известно о его еврейском происхождении.

В школе он изучал машиностроение и получил специальность инструментальщика.

Но когда 9 ноября 1938 года он вернулся домой, чтобы сделать сюрприз родителям на годовщину их свадьбы, никого там не нашел.

Это была «Хрустальная ночь», так называемая «Ночь разбитых стекол», когда по всей Германии и Австрии происходили нападения на еврейские дома, предприятия и синагоги. Многие евреи были убиты, десятки тысяч отправлены в концентрационные лагеря.

Семье Яку посчастливилось бежать, и 18-летний парень остался один, за исключением домашней таксы Лулу.

В пять утра дюжина штурмовиков выломала дверь. В своих мемуарах Яку писал, как они жестоко избили его, убили собаку и заставили смотреть, как разрушают 200-летний дом его семьи. А один из солдат стал вырезать на руке Яку своим штыком свастику, пишет он.

«За считанные секунды я потерял свое достоинство, свободу и веру в человечество. Я потерял все, ради чего жил. Из человека я превратился в ничто», — рассказывал Яку во время выступления в 2019 году.

Сначала его отправили в концлагерь Бухенвальд, но через пять месяцев освободили, чтобы работать по специальности на фабрике по изготовлению инструментов.

Он рассказал, как отец забрал его из лагеря, чтобы якобы отвезти на новую работу, новместо этого они бежали к границе и нелегально переправились в Бельгию. Их поймала бельгийская полиция и снова посадила в тюрьму — на этот раз не за то, что они были евреями, а как незаконных мигрантов-беженцев из Германии.

Через 11 месяцев Яку был освобожден и отправился во Францию, где в конце концов был арестован в Лионе и отправлен в концлагерь Гурс. Еще семь месяцев спустя вишистская Франция начала депортацию евреев, и Яку оказался в поезде, направлявшемся в Освенцим.

Но перед тем, как его и сотни других депортируемых загнали в вагоны, он украл с платформы молоток, отвертку и гаечный ключ.

«Я подошел к машинисту и спросил его по-французски, сколько времени нам ехать до въезда поезда в Германию», — писал он, — тот ответил, что порядка 9 часов. Ровно столько у меня оставалось на то, чтобы выбраться и навсегда не утратить свободу».

Почти все это время ушло на то, чтобы открутить и расколоть сцепленные между собой половицы вагона, но в конце концов ему удалось это сделать. Когда поезд находился всего в нескольких километрах от Страсбурга, Яку и еще восемь заключенных спустились под вагон и карабкались по его дну, пока поезд не притормозил настолько, чтобы можно было опуститься на шпалы.

План сработал — их не заметили, и Яку удалось сбежать обратно в Бельгию, где он тайно жил со своими родителями и сестрой на чердаке.

В течение двух месяцев две его тети жили с ними в крошечном помещении. Однако однажды они вернулись в старую квартиру семьи в Брюсселе, где их ждали гестаповцы.

Женщин арестовали и посадили на поезд в Освенцим, но до него они не доехали – поезд застрял в туннеле, и все, кто был в вагонах — мужчины, женщины и дети – задохнулись от дыма.

В октябре 1943 года Освенцим не миновал и остальную семью – всех арестовали и отправили в «мой ад на земле», как позже писал Яку. Мать и отец вскоре были убиты в газовой камере. Его самого временно оставили в живых из-за инженерных навыков.

В своих мемуарах Эдди Яку писал, как многие узники бросались на забор под электрическим током, чтобы покончить со собой. Временами он испытывал сильное желание сделать то же самое. Хорошо, что рядом был друг, который его неоднократно отговаривал.

«Освенцим был живым кошмаром, местом невообразимых ужасов», — писал он. «Но я выжил, чему я обязан своему другу Курту … Один хороший друг может стать всем твоим миром».

Однако он все же попытался бежать — и ему это удалось, однако польский фермер выстрелил ему в ногу. Яку писал, что тогда с ужасом осознал, что не выживет, потому что польское население ему не поможет. И он решил, что единственный вариант — вернуться в лагерь. Приурочив это к пересменке на заводе, он просто вернулся в Освенцим – охрана даже не успела его хватиться.

В 1945 году, когда советские войска подошли к Освенциму, лагерь был эвакуирован. Десятки тысяч заключенных были вынуждены идти на огромные расстояния днем ​​и ночью без еды и воды – впоследствии это назовут Маршами смерти. Однако ему снова удалось выжить и попасть на фабрику в небольшом концлагере. Там его назначили ответственным за 200 станков, его заставили носить на шее табличку, гласящую, что если какой-нибудь из них выйдет из строя, его следует повесить. Этим бы и неминуемо закончилось, если бы не очередное наступление Советской Армии и снова Марш смерти, во время которого он все-таки смог сбежать.

Два месяца беглец прятался в пещере в лесу, питаясь слизнями и улитками, писал он позже в своих мемуарах. Но однажды он чуть не умер, попив воды из ручья, который оказался отравлен отступавшими нацистами. В отчаянии Яку выполз к шоссе – там его обнаружили и спасли американские ехавшие мимо американские солдаты. От них он узнал, что война уже закончилась – на дворе стоял июнь 1945 года…

Война закончилась, но смерть по-прежнему висела над ним дамокловым мечом – он был в крайней стадии истощения, болен холерой и брюшным тифом. Медсестра откровенно сказала ему тогда, что шансов выжить у него от силы 35%.

Но всем смертям назло Эдди Яку выжил и вскоре после окончания Второй мировой войны женился и вскоре переехал с семьей в Австралию – подальше от растерзанной войной Европы, где слишком многое напоминало ему и выжившей сестре Хенне о аду концлагерей.

Несмотря на кошмар, который он пережил, и травмы, духовные и телесные, Эдди Яку на протяжении всей жизни призывал окружающих к миру, долгое время работал волонтером в Сиднейском еврейском музее и делился своей историей с посетителями.

В 2013 году он был награжден Орденом Австралии за заслуги перед еврейской общиной.

«Я делаю все, что в моих силах, чтобы этот мир стал лучше для всех, и призываю вас тоже делать все для этого возможное», — сказал он тогда аудитории, — счастье не падает с неба. Оно в ваших руках. Если вы здоровы и счастливы, вы уже сказочно богаты».