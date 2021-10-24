Отец Бритни Спирс объявил дочери войну

Накануне слушания 12 ноября, которое должно окончательно поставить точку в судебных тяжбах, Джейми Спирс отказался от прежнего адвоката, передает Variety. Торин, бывший поверенный Спирс, специализируется на вопросах трастов, поместья и опекунства, а это уже не актуально. Новый юрист Джейми, Алекс Вайнгартен, занимается вопросами сферы развлечений и бизнеса.

«Мы гордимся своей работой в интересах Джейми Спирса и поддерживаем его и наши действия. У нас по-прежнему хорошие отношения, и мы рады, что смогли помочь Джейми найти нового адвоката. Я уверена, что новый поверенный Джейми будет и дальше доказывать, что он всегда действовал в интересах Бритни на каждом этапе пути» — заявила Вивиан Л. Торин из Holland & Knight LLP.

Очевидно, что замена юриста за пару недель перед слушанием указывает на то, что старший Спирс готовится к битве. Ближайшее заседание по делу опеки над поп-звездой состоится 12 ноября.