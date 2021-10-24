Новый «Бэтмен» станет самым дешевым в истории франшизы

На всех промороликах и кадрах со съемок новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выглядит как минимум не стыдно: спецэффекты смотрятся не хуже блокбастеров Marvel, картинка приятная, экшн «забористый». Тем не менее, бюджет фильма Мэтта Ривза оказался попросту смехотворным.

Всего 100 миллионов долларов хватило постановщику, чтобы показать публике мрачный Готэм с дорогущими декорациями и звездами первой величины на главных ролях — от Роберта Паттинсона и Зои Кравиц до Колина Фаррелла и Энди Серкиса, передает Deadline. Страшно представить масштаб «Бэтмена» Ривза, выдай Warner Bros. ему хотя бы в 1,5 раза больше.

Для примера, «Бэтмен против Супермена» и третий «Темный рыцарь» стоили 250 млн долларов, а у «Бэтмена: Начало» и «Темного рыцаря» Кристофера Нолана цифры колебались от 150 до 185 миллионов в «вечнозеленой» валюте.