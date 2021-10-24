Новая модификация израильской ракеты «Тамуз-5» сделает «Апачи» неуязвимым для большинства типов ЗРК

Уже в начале 90-х гг. «Тамуз» (название Spike-NLOS в АОИ) интегрировали с вертолётами АН-1 «Кобра» (комплекс «Махцелет»). Причём речь шла о довольно серьёзном изменении – с вертолёта снимали пушку, а на её место устанавливалась антенна системы связи с ракетой (и, видимо, на место боекомплекта – прочая аппаратура комплекса). Подобное изменение прошла примерно половина парка «Кобр» ВВС. «Махцелет» был снят с вооружения вместе с «Кобрами» в 2015 г. А уже в 2016 г. «Тамуз» в Израиле интегрировали с «Апачи» (AH-64A – «Петэн», AH-64D – «Сараф»).

Дальность пуска Spike-NLOS («Тамуз-5») согласно официальным данным компании составляет 25 км. Но это – с земли. При пуске с вертолёта дальность составляет 32 км. Согласно сообщению Mako со ссылками на американские источники, сейчас «Рафаэль» работает над увеличением дальности пуска до 50 км, при пуске с высоты 1.5 км (5,000 футов).

Разработка выполняется в рамках интеграции Spike-NLOS с «Апачи» Армии США. Сейчас те вооружены ПТУР семейства AGM-114 Hellfire с дальностью 8 км (до 11 км при пуске с большой высоты). Новая AGM-179 JAGM, призванная заменить AGM-114 (а также AGM-65 Maverick и авиационный вариант BGM-71 TOW) также имеет дальность 8 км.

В марте 2021 г. после успешных пусков на дальность 32 км, Spike-NLOS была утверждена к использованию Армией США. И вот сейчас идут работы над увеличением дальности пуска до 50 км, что сделает «Апачи» неуязвимым для большинства типов ЗРК СВ. По плану, вертолёт выполнит набор высоты до 1.5 км, произведёт пуск ракеты, а далее вновь снизится на малую высоту, продолжая процесс наведения.