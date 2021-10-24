Найдено древнейшее стадо динозавров на Земле

Начиная с 2013 года палеонтологи обнаружили в ходе раскопок формации Лагуна Колорада на юге Патагонии больше 100 яиц и около 80 скелетов молодых и взрослых мусзавров— травоядных завроподоморф, дальнего предка таких завропод, как диплодок и аргентинозавр. Большинство из первых были сгруппированы по кладкам от восьми до 30 яиц. Рентгеновская визуализация на синхротроне ESRF в Гренобле показала, что все яйца содержали эмбрионы мусзавров. Более того, выяснилось, что все они сгруппированы в два-три ряда внутри специально вырытых «траншей», что говорит о наличии гнезда.

Палеонтологи проанализировали размер и возраст костных тканей скелетов мусзавров для того, чтобы определить их возраст. Кроме того, они проанализировали саму формацию: окаменелости находили в разных горизонтах на одном и том же месте, что говорит о то, что мусзавры приходили в одинаковую точку на протяжении многих во время многих сезонов спаривания. Выяснилось, что окаменелости сгруппированы по возрасту — в одном месте находили яйца и только что вылупившихся особей, скелеты молодняка — другой. Исследователям удалось выделить скопление 11 особей возрастом менее года — что говорит о существовании «школ». Скелеты взрослых особей — в одиночку или попарно — находили раздельно, но в пределах одной и той же области размером около квадратного километра. Все это заставило исследователей предположить, что мусзавры жили стадами, но старались группироваться по возрасту.

Для того, чтобы определить возраст окаменелостей, исследователи проанализировали образцы вулканического пепла. В них были цирконы — минералы, по соотношению в которых изотопов урана и свинца ученые смогли определить, что возраст окаменелых мусзавров составляет 193 миллиона лет назад. Скорее всего стадо погибло во время паводка, и затем было накрыто пеплом от извержения. Это самое древнее свидетельства сложного социального поведения у динозавров — на 40 миллионов лет древнее ранее обнаруженных.