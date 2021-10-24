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Меркель заявила о серьезных разногласиях с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расходилась во взглядах с президентом России Владимиром Путиным с момента его выступления в бундестаге в 2001 году. Об этом она сообщила в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Мне всегда было ясно, что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — заявила Меркель в ответ на вопрос, считала ли она, вступая в должность в 2005 году, возможным построить с Путиным доверительные отношения.

По словам Меркель, в то время она не могла себе представить, что Путин «аннексирует Крым и что на востоке Украины дойдет дело до такого военного противостояния, почти на рубеже Европейского союза».

24 октября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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