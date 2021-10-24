Кремль: «Россия уже не может помещать сближению Украины и НАТО»

«Россия уже не может помешать сближению Украины и НАТО, и это невозможно сделать» — заявил личный пресс-секретарь Путина Песков.

Дмитрий Песков добавил, что Россия сделает все, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО. «Мы не можем этому помешать. И это невозможно… Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны»,— сообщил он.

Неделей ранее Песков в интервью французскому телевидению назвал возможное вступление Украины в НАТО «наихудшим сценарием», выходящим за «красные линии». По его словам, этот сценарий «может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности». О каких мерах идёт речь, он не сказал.

Министр обороны США Ллойд Остин во время недавнего визита в Киев, говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, заявил, что никакая «третья страна» не имеет права вето на это вступление. Официально НАТО декларирует, что его двери открыты для Украины, однако Киев до сих пор не получил необходимый для вступления в союз план действий.