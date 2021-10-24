Китайский робот-диверсант проникнет в сопло спутника и устроит взрыв

Китайские военные исследователи создали и протестировали роботизированное устройство, которое устанавливает небольшое количество взрывчатки в сопло двигателя спутников и в нужное время ее подрывает. Как сообщает South China Morning Post, оно может находиться внутри спутника продолжительное количество времени и при необходимости от него отсоединяться.

Сегодня противоспутниковое оружие в основном представлено боевыми блоками, доставляемыми на орбиту с помощью баллистических ракет. Китайские впервые испытали противоспутниковую ракету в 2007 году — она сбила их собственный неработающий метеорологический спутник. Это привело к образованию около 3,4 тысячи различных осколков, один из которых в 2013 году повредил российский микроспутник «Блиц».

В дальнейшем китайцы продолжили испытывать противоспутниковое оружие, но одновременно исследовали альтернативные способы для вывода спутников из строя, которые оставляют мало или совсем не оставляют обломков.

Профессор Сунь Юньчжун и его коллеги из Хунаньского оборонного политехнического института говорят, что они создали и испытали роботизированное устройство, которое устанавливает небольшое количество взрывчатки в сопло двигателя спутников и в нужное время ее подрывает. Его масса — всего 3,5 килограмма, а по форме оно дублирует сопло Лаваля, традиционную конфигурацию сопла двигателей большинства спутников.

Взрыв происходит таким образом, что его можно принять за неисправность двигателя. При правильных расчетах тепло от взрыва частично превращается в кинетическую энергию и приводит к повреждениям внутренней части спутника, тогда как снаружи он остается целым.