Умер режиссёр «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин Новая модификация израильской ракеты «Тамуз-5» сделает «Апачи» неуязвимым для большинства типов ЗРК » Израильские БПЛА-камикадзе на службе морской пехоты США Показаны первые фотографии колесной бронированной машины серии 8×8 LAV-25. Она оснащена многозарядной пусковой установкой для барражирующих боеприпасов, которые часто называют «дронами-смертниками». В нее помещается 8 дронов, причем они могут быть разной конфигурации. Бронемашина создана для корпуса морской пехоты США, и позволит наносить удары дронами по отдаленным целям даже силами небольших подразделений. В 2021 израильская компания UVision получила контракт на поставку мощного дрона-камикадзе Hero-120 и многозарядных пусковых установок (МПУ) таких БПЛА для корпуса морской пехоты США. Морские пехотинцы выбрали вариант Hero-120 для своей бронемашины. Однако в UVision заявляют, что установка, куда можно будет загрузить одновременно восемь дронов, способна запускать любую версию барражирующего боеприпаса, а также других представителей серии Hero — Hero-30 и Hero-400 EC. Все эти «смертники» запускаются из предварительно загруженных пусковых контейнеров. Это упрощает загрузку выбранных типов боеприпасов или перезагрузку всей пусковой установки.