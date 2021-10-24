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Израильские БПЛА-камикадзе на службе морской пехоты США

Пришел, увидел, уничтожил. В Израиле научились удаленно запускать БПЛА-камикадзе

 

Показаны первые фотографии колесной бронированной машины серии 8×8 LAV-25. Она оснащена многозарядной пусковой установкой для барражирующих боеприпасов, которые часто называют «дронами-смертниками».

В нее помещается 8 дронов, причем они могут быть разной конфигурации. Бронемашина создана для корпуса морской пехоты США, и позволит наносить удары дронами по отдаленным целям даже силами  небольших подразделений.

В 2021 израильская компания UVision получила контракт на поставку мощного дрона-камикадзе Hero-120 и многозарядных пусковых установок (МПУ) таких БПЛА для корпуса морской пехоты США.

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Морские пехотинцы выбрали вариант Hero-120 для своей бронемашины. Однако в UVision заявляют, что установка, куда можно будет загрузить одновременно восемь дронов, способна запускать любую версию барражирующего боеприпаса, а также других представителей серии Hero — Hero-30 и Hero-400 EC. Все эти «смертники»  запускаются из предварительно загруженных пусковых контейнеров. Это упрощает загрузку выбранных типов боеприпасов или перезагрузку всей пусковой установки.

24 октября, 2021 | Category: Израиль, Новости
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