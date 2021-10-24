Беспилотники США уничтожили главаря «Аль-Каиды» в Сирии

Американские беспилотники в пятницу ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Высокопоставленный лидер группировки Абдул Хамид аль-Матар был убит на северо-западе Сирии, передает CNN.

Предположительно, удар был нанесен в ответ на нападение в среду на форпост американской армии в Танфе.

Как отметили в Центральном командовании США, без аль-Матара террористам станет сложнее планировать и осуществлять атаки, угрожающие американцам. При этом военные признали, что «Аль-Каида» продолжает представлять угрозу для Штатов и их союзников.