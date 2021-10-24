58-летняя Деми Мур затмила Гвинет Пэлтроу на презентации книги

58-летняя легенда Голливуда Деми Мур умудрилась затмить Гвинет Пэлтроу на презентации ее книги. На днях эффектная брюнетка появилась на торжественном мероприятии в Лос-Анджелесе после долгого перерыва. Специально для этого выхода Мур выбрала эффектное белоснежное платье в пол, выгодно подчеркивающее ее высокий рост.

Мур не стеснялась позировать публике и широко улыбаться фотографам, а позже поделилась уютными кадрами в соцсетях. Сама Деми не забыла подчеркнуть, что от мероприятия и достижений коллеги осталась в полном восторге.

«Горжусь Гвинет. Ее книга обязательна к прочтению», — емко высказалась она.

В комментариях отметился дизайнер и художественный руководитель Dior Ким Джонс. Джонс констатировал — образ Деми он считает более удачным, чем образ Пэлтроу.