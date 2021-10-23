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Зеленский запропонував Путіну знижку на транзит газу через Україну в 50%

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

«Україна пропонує ці додаткові можливості для всіх країн – потенційних транзитерів. Ми хотіли б бачити в якості клієнтів європейські компанії, але ці додаткові можливості доступні і «Газпрому». З огляду на поточний тариф на транзит, знижка складе, як я припускаю, 50%», – підкреслив Зеленський.

Як сказав Зеленський, знижка буде поширюватися на обсяги природного газу, які перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів в день, які Україна вже транспортує в Європу з Росії.

Він підкреслив, що Україна обговорює пропозицію про транспортування газу з Берліном і Брюсселем. За словами Зеленського, очікується, що вони скоро зроблять кроки в практичних переговорах з цього питання, який «безумовно важливий для всієї Європи».

23 октября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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