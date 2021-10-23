Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки – депутатка

Президент України Володимир Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки. Про це розповіла народна депутатка з об’єднання «Справедливість» Соломія Бобровська в програмі «Політклуб Віталія Портникова» на «5 каналі».

«Уже є наказ таємний президента, є доручення прем’єру про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки. Про це ще багато хто не знає. Такі речі є абсолютно дивними і неприпустимими», – наголосила депутатка.

Вона додала: «Мені б дуже хотілося б, щоб у секторі безпеки й оборони і в більшості, і в опозиції (я не беру до врахування ОПЗЖ) знайшли спільну мову».