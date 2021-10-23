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Зак Эфрон и Рассел Кроу снимутся в фильме от режиссера «Зеленой книги»

Зак Эфрон и Рассел Кроу снимутся в фильме от режиссера "Зеленой книги"

Рассел Кроу и Зак Эфрон сыграют в новом фильме оскароносного Питера Фаррелли («Зеленая книга»).

Как сообщает Variety, картина будет называться The Greatest Beer Run Ever («Величайшая пивная гонка в истории»).

Изначально в фильме должны были сниматься Вигго Мортенсен и Дилан ОʼБрайен, но в итоге Кроу и Эфрон подписали контракты на участие в проекте.

Картина будет основана на книге Джона Донахью и Джоан Молли The Greatest Beer Run Ever Made: A True Story of Friendship Stronger Than War. По сюжету в 1967 году бывший морской пехотинец отправляется во Вьетнам, чтобы привезти американским солдатам пива.

Съемки пройдут в Таиланде. Фильм выйдет на Apple TV+, но точная дата релиза пока неизвестна.

23 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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