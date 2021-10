Райан Гослинг все-таки снимется в фильме про Барби Тараджи Хенсон снялась в фотосессии для модного журнала Women’s Health » Зак Эфрон и Рассел Кроу снимутся в фильме от режиссера «Зеленой книги» Рассел Кроу и Зак Эфрон сыграют в новом фильме оскароносного Питера Фаррелли («Зеленая книга»). Как сообщает Variety, картина будет называться The Greatest Beer Run Ever («Величайшая пивная гонка в истории»). Изначально в фильме должны были сниматься Вигго Мортенсен и Дилан ОʼБрайен, но в итоге Кроу и Эфрон подписали контракты на участие в проекте. Картина будет основана на книге Джона Донахью и Джоан Молли The Greatest Beer Run Ever Made: A True Story of Friendship Stronger Than War. По сюжету в 1967 году бывший морской пехотинец отправляется во Вьетнам, чтобы привезти американским солдатам пива. Съемки пройдут в Таиланде. Фильм выйдет на Apple TV+, но точная дата релиза пока неизвестна.