Юридический адрес от собственника за один день

Компания, занимающаяся коммерческой деятельностью, обязана иметь собственные реквизиты. Они указываются в финансовой и другой документации, позволяют идентифицировать фирму. Важное место в таких данных занимает юридический адрес. Он должен быть реально существующим, может не совпадать с местом регистрации бизнеса.

Что такое юрадрес и как его получить

Под юридическим понимают формальный адрес, по которому бизнес регистрируется в органах государственной власти. Он указывается в учредительных документах и определяет «прописку» фирмы. Без него нельзя:

осуществлять законную коммерческую деятельность;

получать официальную почтовую корреспонденцию;

принимать проверки налоговой службы.

Предприниматели могут зарегистрировать бизнес на домашний адрес. Но этот вариант не самый удобный. Намного проще купить или арендовать юридический адрес от собственника на сайте https://www.uradresa.info/category/adresa-v-nasej-sobstvennosti.html и спокойно вести коммерческую деятельность.

Юрадрес за 24 часа от надежного собственника

Компания URADRESA работает с 2001 года. Она располагает большой базой данных, в которой присутствует более 500 чистых юридических адресов. На них можно зарегистрировать любую коммерческую компанию, работающую в правовом поле. URADRESA имеет собственные и арендованные на длительный срок юрадерса. Процесс их оформления занимает один день:

клиент подает заявку (по телефону, через сайт);

специалисты компании обрабатывают ее в течение получаса;

на следующий день клиенту выдаются все необходимые документы – заверенное у нотариуса свидетельство на право владения, договор аренды, гарантийное письмо, дополнительное соглашение, акт о передаче помещения.

Все юрадреса от собственника оснащены техникой, мебелью, оборудованием по требованиям ИФНС. Они полностью готовы к работе, приему выездных налоговых проверок.

Минимальный срок аренды юридического адреса – 6 месяцев. Соглашение в дальнейшем можно продлевать без ограничений. Дополнительно предлагаются важные сервисы и опции:

скидки;

предоставление фактического адреса;

секретарское обслуживание.

Покупайте, арендуйте юрадрес в компании URADRESA. Она гарантирует честность и надежность сотрудничества, официальное оформление документов, быстрый поиск и подбор оптимальных вариантов по индивидуальным запросам клиента.