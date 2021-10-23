Вызовет неоднозначные эмоции: критики оценили «Последнюю дуэль»

По данным Boxoffice.com, премьерные показы фильма «Последняя дуэль» в США принесли всего 350 тысяч долларов, что ниже любых пессимистичных предположений. Ожидается, что за уик-энд премьеры в Штатах картина соберёт максимум 10 млн долларов.

Большинство новомодных критиков в соответствии с веяниями моды сразу подметили «токсичную маскулинность» фильма. Лиза Джонсон Мандел, например, рассказала, как она целых 20 минут тряслась в машине после просмотра фильма. По её словам, когда в обществе так много гнева и насилия (особенно «насилия над женщинами», которое «регулярно продвигается патриархатом»), такой фильм заслуживает протестов.

Бен Кролл из Indie Wire весьма тонко подметил посыл режиссёра:

«»Последняя дуэль» проявляет себя как нечто слишком редкое на нынешнем голливудском поле битвы: интеллектуальная и смелая рукопашная схватка с большим бюджетом, являющаяся продуктом художественного сотрудничества».

При этом все критики отмечают, что фильм изначально подаётся как исторический экшен, но и в качестве социальной драмы весьма интересно описывает даже современные проблемы общества. В любом случае кино вызвало эмоции, а это — главное.