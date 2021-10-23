Вышел трейлер ожидаемого боевика «Скорая помощь» Майкла Бэя

Судя по трейлеру, фильм, как обещали создатели, будет снят в духе классических боевиков 90-х годов. По сюжету, двое незадачливых братьев-грабителей случайно убивают полицейского. На них открывают охоту. Братья собираются бежать. И тут — карма в действии — для побега они выбирают машину скорой помощи, в которой оказываются человек, нуждающийся в срочной помощи, и врач.

В главных ролях Яхья Абдул-Матин II («Хранители», «Матрица: Воскрешение») и Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Зодиак»). Также в фильме снимались Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Моусес Ингрэм («Ход королевы») и Гаррет Диллахант («Бойтесь ходячих мертвецов»).

Кстати, сценарий был написан давно, но голливудские студии им не интересовались. В 2005 году датчане выпустили одноименный фильм. И только сейчас, благодаря Майклу Бэю, им заинтересовались в Голливуде.