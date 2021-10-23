Военные США ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды» . Об этом сообщает Центральное командование (CENTCOM) американских вооруженных сил.

«Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лицах», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что ВВС Соединенных Штатов нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии при помощи беспилотного летательного аппарата MQ-9. Сведений о гибели мирных жителей не поступало.