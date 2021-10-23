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Вин Дизель отвел к алтарю дочь Пола Уокера во время ее свадьбы

Американский актер Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего в автокатастрофе актера Пола Уокера во время ее свадьбы. Соответствующее фото появилось на странице Мидоу Уокер в Instagram.

22-летняя модель вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Свадебная церемония состоялась еще в начале месяца в Доминиканской Республике, однако прессе стало известно об этом только сейчас.

На размещенном в сети кадре Вин Дизель, который является близким другом семьи, запечатлен в голубом костюме вместе с виновницей торжества, одетой в подвенечный наряд.

23 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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