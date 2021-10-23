В США расследуют вывод войск из Афганистана

Ряд ведомств в США начал новые расследования, посвященные выводу администрацией президента страны Джо Байдена войск из Афганистана, пишет газета The Wall Street Journal.

Собственные расследования проведут генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию. Кроме того, они проведут проверку по выводу дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия посольства страны и экстренной эвакуации афганских беженцев.

Инспекторы займутся расследованием в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко.

Ранее сообщалось, что Госдеп начал расследование прекращения Байденом операций в Афганистане. Проверка коснется получения афганцами разрешений на въезд в США в качестве беженцев и их расселение, а также экстренную эвакуацию американского посольства в Кабуле, в том числе, эвакуацию граждан США и афганцев.