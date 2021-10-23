В Косово объявили российских дипломатов персонами нон грата

Президент республики Косово Вьоса Османи-Садриу объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из филиала посольства Сербии в Приштине. Об этом сообщает местная радиостанция Б-92.

По ее информации, власти приняли такое решение из-за действий дипломатов, которые якобы были направлены на нарушение безопасности и конституционного порядка самопровозглашенной Республики Косово.

Сама Османи написала в Facebook, что потребовала от главы внешнеполитического ведомства края Доники Гервалли принять меры, после чего и было принято соответствующее решение.