Ученые установили ближайшего родственника современной собаки

В Японии группе исследователей удалось установить ближайшего родственника современной собаки, сообщает журнал PHYS.org.

По словам ученых, предком современных псов оказался японский волк (Canis lupus hodophilax). Он был относительно маленького размера и чаще всего имел рыжий окрас. Отмечается, что их вид вымер не так уж давно — последнего представителя убили японские фермеры на одном из островов в 1905 году.

О генетической близости этого животного и современных собак говорит его ДНК, которую извлекли из костей японского волка. Ее сравнили с ДНК волков, собак и лис. Выяснилось, что эта ДНК находится на уникальной эволюционной ветви волков, которая возникла где-то между 20 000 и 40 000 лет назад. Некоторые из этих древних волков эволюционировали в японских волков, а другие — в собак. Исходя из этих данных ученые выдвинули теорию о том, что предок собак произошел не из Ближнего Востока или Европы, как считалось ранее, а из Восточной Азии.

Кроме того они заявили, что согласно ДНК-анализу, ближайшие родственники японского волка сейчас обитают в Новой Гвинее и Австралии. Речь идет о таких породах, как Поющая собака и Динго.