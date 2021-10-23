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Сару Паркер состарили на съемках «Секса в большом городе»

«Вау-эффекта нет»: Паркер состарили на съемках «Секса в большом городе»

Чем ближе премьера, тем больше «сливов» фотографий со съемок «Секса в большом городе» появляется в Сети. В этот раз папарацци порадовали сразу пятью экстравагантными образами Сары Джессики Паркер, ни один из которых не понравился стилисту Ольге Чугаевой.

«Как и миллионы поклонников сериала, восхищалась и восхищаюсь образами героинь и рукоплещу работе Патрисии Филдс. Планка поднята практически на недосягаемую высоту. Те образы, которые просачиваются в Сеть сейчас, меня не впечатляют, не хочется их повторить или примерить. Вау-эффекта для меня нет», — заявила специалистка порталу PopCornNews.

Того же мнения придерживаются и поклонники сериала в соцсетях. Нового сезона «Секса в большом городе» уже ждут с опаской, утверждая, что Сара Джессика Паркер на новых снимках выглядит пугающе старой:

«Уже страшно смотреть новый сезон», «Сарочка, во что вас превратили?», «Антисекс в большом городе».

23 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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