Сару Паркер состарили на съемках «Секса в большом городе»

Чем ближе премьера, тем больше «сливов» фотографий со съемок «Секса в большом городе» появляется в Сети. В этот раз папарацци порадовали сразу пятью экстравагантными образами Сары Джессики Паркер, ни один из которых не понравился стилисту Ольге Чугаевой.

«Как и миллионы поклонников сериала, восхищалась и восхищаюсь образами героинь и рукоплещу работе Патрисии Филдс. Планка поднята практически на недосягаемую высоту. Те образы, которые просачиваются в Сеть сейчас, меня не впечатляют, не хочется их повторить или примерить. Вау-эффекта для меня нет», — заявила специалистка порталу PopCornNews.

Того же мнения придерживаются и поклонники сериала в соцсетях. Нового сезона «Секса в большом городе» уже ждут с опаской, утверждая, что Сара Джессика Паркер на новых снимках выглядит пугающе старой: