Роковой патрон Алека Болдуина: трагедия на съемках получила новый поворот

Реквизитный пистолет Алека Болдуина, из которого он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу, мог быть полностью исправен. Так или иначе, причиной трагедии на съемках вестерна «Ржавчина» станет халатность со стороны ответственных за реквизит.
По первой версии, Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета холостой пулей, оболочка которой разлетелась в разные стороны и задела двух людей. Но теперь портал Variety со ссылкой на внутренние источники в профсоюзе сначала сообщил, что в оружии все-таки был один боевой патрон, а затем поделился еще одним нюансом:
«Помощник режиссера фильма передал Болдуину пистолет, который был объявлен безопасным. Согласно письменным показаниям шерифа округа Санта-Фе, Алеку сказали, что в оружии не было боевых патронов. Но один боевой патрон все-таки был случайно выпущен на площадке».
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