Ребел Уилсон злят разговоры о ее похудении

За последний год Ребел похудела на 27 килограммов — конечно, ажиотаж вокруг звезды вырос на глазах! Впрочем, Уилсон это не нравится. Мол, имеет достижения в карьере, которые просто игнорируют.

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2019-го у меня вышло примерно четыре фильма, два из которых я продюсировала, а один, «Кролик Джоджо», был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм. В следующем году в прессе обо мне стали говорить гораздо больше, но я ничего не делала, кроме похудения. Люди так одержимы весом, но я понимаю, — добавила знаменитость.

Конечно, Ребел гордится результатом, но больше всего тем, что лишилась эмоционального переедания. К тому же она стремилась сбросить вес не только ради любви к себе, но и из-за желания иметь ребенка.