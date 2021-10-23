Райан Гослинг все-таки снимется в фильме про Барби

Главная Харли Квин последних лет Марго Робби продолжает раскрываться в новых образах. Картина про Барби, посвященная самой популярной кукле в истории, ну никак не могла обойтись без красавчика-Кена — и создатели фильма сумели сорвать джекпот.

Изначально плотный график съемок вынудил Райана Гослинга отказаться от фильма про куклу Барби с Марго Робби в главной роли, однако киностудия убедила звезду «Драйва» и «Бегущего по лезвию 2049», что других кандидатов на роль Кена попросту нет.

Режиссером пока безымянной картины об игрушках фирмы Mattel стала Грета Гервиг, получившая несколько номинаций на «Оскар» за фильмы «Леди Берд» и «Маленькие женщины», передает Deadline. Полноценные съемки «Барби-фильма» стартуют только в следующем году.