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Прощай, Марго Робби: Харли Квинн заменят

Прощай, Марго Робби: Харли Квинн заменят неожиданным персонажем

Warner Bros. официально дала зеленый свет на создание сиквела «Хищных птиц», хоть первая часть и разочаровала зрителей.

Многие считали, что весь фильм держится на образе Харли Квинн, которую блестяще воплотила в жизнь Марго Робби. Но продюсеры решили отказаться и от этого козыря.

Источники портала That Hashtag Show сообщают, что Харли Квинн полностью убирают из фильма, а ей на замену придет Бэтгерл. Кто сыграет новую героиню, пока загадка.

«Хищные птицы 2» находятся на ранней стадии разработки. Инсайдеры сообщают, что пока даже не закончен сценарий картины.

23 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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