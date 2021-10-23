Прощай, Марго Робби: Харли Квинн заменят

Warner Bros. официально дала зеленый свет на создание сиквела «Хищных птиц», хоть первая часть и разочаровала зрителей.

Многие считали, что весь фильм держится на образе Харли Квинн, которую блестяще воплотила в жизнь Марго Робби. Но продюсеры решили отказаться и от этого козыря.

Источники портала That Hashtag Show сообщают, что Харли Квинн полностью убирают из фильма, а ей на замену придет Бэтгерл. Кто сыграет новую героиню, пока загадка.

«Хищные птицы 2» находятся на ранней стадии разработки. Инсайдеры сообщают, что пока даже не закончен сценарий картины.