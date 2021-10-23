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Президент Турции Эрдоган решил выслать послов США, Германии, Франции и еще семи стран

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что велел МИДу страны объявить персонами нон-грата послов США, Германии, Франции и еще семи стран. Они призвали освободить филантропа и правозащитника Османа Кавалу.

«Я дал необходимые распоряжения нашему министру иностранных дел и сказал, что нужно сделать: эти десять послов должны быть немедленно объявлены персонами нон-грата, разберись с этим немедленно», — передают мировые агентства слова Эрдогана, сказанные в субботу на митинге в городе Эскишехир.

Послы США, Германии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Новой Зеландии 18 октября сделали совместное заявление, в котором призвали освободить филантропа и правозащитника Османа Кавалу. Сразу после этого они были вызваны в МИД Турции.

64-летний Осман Кавала — турецкий бизнесмен, филантроп и правозащитник, который финансировал многие культурные и правозащитные проекты в своей стране и участвовал в их работе. Он работал, в частности, над примирением турецкого большинства с армянским и курдским меньшинствами Турции.

В ноябре 2017 года Кавала был арестован по обвинению в организации протестов на площади Таксим в Стамбуле в 2013 году и в соучастии в попытке переворота в 2016 году.

В протестах 2013 года турецкая прокуратура увидела и руку американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса, которого многие авторитарные правители мира любят обвинять в заговоре против них.

О Соросе вспомнил на митинге в субботу и Реджеп Таийп Эрдоган.

«Человек по имени Кавала — это филиал Сороса в Турции! Десять послов просят за него в министерстве иностранных дел. Какое бесстыдство!» — заявил Эрдоган.

В феврале 2020 года Кавала был оправдан судом по делу о протестах 2013 года, но на свободу так и не вышел, поскольку прокуратура затребовала его ареста по другой статье, а чуть позже добавила еще и обвинения в шпионаже.

23 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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