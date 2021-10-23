Нужен ли сервер для 1С

1С, без сомнения, — самая популярная в нашей стране специализированная программа, которая позволяет не только вести бухгалтерию, но фактически охватывает все сферы делопроизводства и жизнедеятельности компании. С ее помощью можно наладить складской и кадровый учет, оформлять необходимую документацию и т.д. 1С имеет два режима работы. В первом варианте пользователю просто нужно запустить соответствующую программу на своем ПК или ноутбуке. Работа с базой данных предприятия осуществляется без «посредников». Такой способ имеет название файловый. Но еще существует серверный режим. При такой организации на другом компьютере или сервере запускают специально предназначенное для таких целей программное обеспечение. Оно называется сервером 1С (или сервером приложений). Именно с его помощью осуществляется доступ к необходимой информации. В роли базы данных используется MS SQL или другая система. Пользователь открывает на своей рабочей станции клиент 1С, и он взаимодействует с серверной программой. Многие владельцы и руководители бизнеса спрашивают, когда следует использовать второй режим, то есть получать доступ к базе данных через сервер? И нужен ли он вообще для нормального функционирования 1С? Давайте узнаем об этом у опытных специалистов, профессионально занимающихся установкой и администрированием серверов.

Когда возникает необходимость использования сервера для 1С

На самом деле применение серверного режима в ряде ситуаций полностью оправдано — прежде всего если:

Размер базы данных слишком велик (от 4 Гб и выше). Программа используется на более чем 20–30 рабочих станциях. Применяется любой вид комбинации тонкого и веб клиента 1С. Планируется работать на Linux.

Однако часто говоря о сервере 1С специалисты имеют в виду разные понятия. Так называют одноименную программу, которая запускается как сервис Windows. Но также именуют сервер, на котором установлено такое ПО — то есть аппаратное средство. Аналогично высказываются и о сервере, на котором размещена база данных MS SQL. Именно для управления ею предназначена программа Сервер 1С. Наконец, может иметься в виду оборудование, на котором функционирует веб сервер Apache или MS IIS (через него осуществляется работа веб клиента 1С). Нередко в роли сервера 1С выступает целая группа устройств. С их помощью организована работа подчиненного ПО. Такое объединение называют кластером.

Преимущества использования серверного режима

Важно знать, что правильно установить и администрировать сервера 1С и баз данных в состоянии только квалифицированные специалисты с опытом выполнения подобной работы. Поэтому стоит обратиться за помощью в специализированную компанию, оказывающую подобные услуги. Но, как говорится, «игра стоит свеч», так как использование сервера имеет ряд несомненных преимуществ:

Широкие возможности для максимального ограничения доступа к базе данных и обеспечения безопасности хранящейся там информации. Параллельное проведение документов без блокировки работы других пользователей. В файловом режиме удаленная работа осуществляется через удаленный рабочий стол, а это имеет немало недостатков. Работа через тонкий клиент или веб-клиент дает возможность экономии ресурсов серверного оборудования. Так снижаются использование оперативной памяти, сетевая нагрузка, время использования диска, повышается безопасность обрабатываемых данных. Работа с базой данных осуществляется одной программой, которой управляет сервер 1С. Это повышает надежность обработки информации. При файловом варианте данные считываются и обрабатываются каждой запущенной программой. Если база открывается сервером, каждый пользователь оперативно получает доступ к необходимым данным. Обладать отменными вычислительными мощностями должен только сервер, а требования к техническим характеристикам рабочих станции невысокие.

Одновременно с программой могут работать множество пользователей — их количество исчисляется сотнями. Единственный нюанс — для организации масштабных баз данных и администрирования подобных серверов нужна высокая квалификация обслуживающего персонала.