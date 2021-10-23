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НАСА назначило дату запуска космического корабля на Луну

НАСА назначило ближайшей датой запуска сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне 12 февраля 2022 года, сообщает Spaceflight Now.

Окно для старта будет открыто в течение 15 суток. Дополнительные окна для запуска доступны с 12 по 27 марта и с 8 по 23 апреля.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты, продолжительность миссии составит от трех до шести недель.

Таким образом, НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.

23 октября, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
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