НАСА назначило дату запуска космического корабля на Луну

Окно для старта будет открыто в течение 15 суток. Дополнительные окна для запуска доступны с 12 по 27 марта и с 8 по 23 апреля.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты, продолжительность миссии составит от трех до шести недель.

Таким образом, НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.