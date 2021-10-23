Как дизайн сайта влияет на продажи

Недаром все-таки говорят, что встречают по одежке. Причем это в полной мере касается и такого немаловажного вопроса, как дизайн сайта. Только имеется в виду не просто внешний вид веб-ресурса, но и удобство его использования. Ведь сегодня в Интернете можно не просто просматривать свойства того или иного товара, а выбрать понравившийся продукт и тут же оплатить его. На практике от уровня юзабилити ресурса зависит желание посетителя совершать любые результативные действия. Пользователи очень чувствительно относятся к дизайну сайта. Поэтому если он им чем-то не понравился, потенциальные клиенты запросто «переметнутся» к конкурентам. Которые вовремя «подсуетились» и заказали создание дизайна сайта в профессиональной веб-студии.

Если же ресурсом неудобно пользоваться на мобильном устройстве с небольшой диагональю экрана, то это вообще сегодня воспринимается как полная катастрофа. Ведь трафик со смартфонов и планшетов уже давно превышает количество посетителей с десктопов и ноутбуков. Так что все успешные современные сайты имеют адаптивный дизайн, который позволяет удобно просматривать страницы независимо от диагонали экрана устройства. Или хотя бы мобильную версию, которая специально предназначена для использования на гаджетах с небольшими дисплеями. Давайте подробнее рассмотрим, как дизайн сайта влияет на продажи.

Когда не бывает мелочей

Многие думают, что для продающего сайта дизайн играет далеко не первостепенное значение. Однако это в корне неверно. Конечно, важно оптимизировать его под требования поисковых систем, наполнить сайт уникальным и полезным контентом, максимально полно рассказать о представленных товарах и услугах. Но внешний вид и уж тем более удобство использования имеют далеко не меньшее значение. Ведь сегодня пользователи Интернета все чаще отдают предпочтение именно онлайн покупкам. Поэтому важно удержать их внимание, чем-то зацепить, убедить, что именно на этом сайте совершить покупку выгоднее всего. Перефразируя старое выражение «пришел, увидел, победил» можно сказать, что посетитель веб-ресурса должен поступать по следующей схеме: зашел на сайт, оценил высокий уровень юзабилити и современный дизайн, оформил покупку.

Фактически в наше время сайт должен быть удобным инструментом не только для своего владельца, но и для пользователей. С той лишь разницей, что собственнику веб-ресурса он обязан помогать продавать свою продукцию. Посетителю же должно быть приятно и комфортно получать всю необходимую информацию, прямо на сайте получать ответы на интересующие его вопросы, а затем в итоге принимать решение о покупке и оформлять ее непосредственно на ресурсе. То есть по сути правильный дизайн повышает конверсию и позволяет зарабатывать значительно больше. А вот отсутствие должного внимания к его разработке приведет к увеличению количества отказов, снижению посещаемости и не позволит существенно подняться в поисковом ранжировании. Ведь тот же Гугл ставит во главу угла именно удобство пользователей. Поэтому с некоторых пор вообще не индексирует сайты, не адаптированные под экраны смартфонов и планшетов, или не имеющие хотя бы мобильную версию. Так что дизайн веб-ресурса сегодня — крайне важный компонент успешного развития онлайн бизнеса.

Современный дизайн как составная часть раскрутки сайта

Профессионалы в сфере создания и продвижения веб-ресурсов знают, что раскрутить сайт сегодня невозможно без:

Внутренней оптимизации.

Грамотного анализа ниши и конкурентов.

Привлекающего внимания внешнего вида и удобства использования.

Внешней оптимизации.

Как видим, разработка дизайна играет важную роль в росте продаж и успехе онлайн бизнеса. Поэтому недооценивать такой момент при создании собственного веб-ресурса никак нельзя.