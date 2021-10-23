ЕС введет новые санкции против Лукашенка из-за наплыва мигрантов

Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против властей Белоруссии из-за скопления нелегальных мигрантов у Польши и Литвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
Как сообщается в документе, опубликованном в Twitter, ЕС «продолжит противодействовать гибридной атаке белорусского режима».
Кроме того, Брюссель осудил попытки «использовать миграционный кризис в политических целях».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «перевозку» мигрантов через границу Белоруссии со странами ЕС гибридной угрозой для всей Европы.
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