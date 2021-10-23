 
«  
  »

ЕС введет новые санкции против Лукашенка из-за наплыва мигрантов

Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против властей Белоруссии из-за скопления нелегальных мигрантов у Польши и Литвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Как сообщается в документе, опубликованном в Twitter, ЕС «продолжит противодействовать гибридной атаке белорусского режима».

Кроме того, Брюссель осудил попытки «использовать миграционный кризис в политических целях».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «перевозку» мигрантов через границу Белоруссии со странами ЕС гибридной угрозой для всей Европы.

23 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  