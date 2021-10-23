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Bloomberg предрек европейским странам «энергетическую блокаду» Россией

Власти европейских стран могут столкнуться зимой с «энергетической блокадой», пишет Bloomberg.

Обозреватели прогнозируют, что на фоне дефицита энергии Европа будет вынуждена ограничить продажу природного газа и электроэнергии в другие регионы. Если же страны Евросоюза остановят поставки друг другу, это приведет к серьезному экономическому и политическому кризису.

Риски растут вместе с ценами на энергоносители, отмечает агентство. В частности, в Норвегии цены на электроэнергию с прошлого года выросли в семь раз.

При этом хранилища ЕС в преддверии зимы заполнены на 77%, что гораздо ниже нормы.

«Этой зимой Германия столкнется с серьезными проблемами, потому что она потребляет много энергии, а ее хранилища совершенно пусты. Не думаю, что Испания, Франция или Польша с радостью будут готовы помочь немцам», — заявил профессор Парижского института политических исследований Тьерри Брос.

23 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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