Белорусский президент Александр Лукашенко ведет гибридную войну против ЕС и переправляет тысячи беженцев с Ближнего Востока через Минск в Польшу. Как пишет автор издания Focus Томас Егер (перевод Inopressa), Брюссель должен понять, что закончить эту войну он сможет, только если будет вести переговоры с «покровителем Лукашенко», который «находится в Москве».

«В отношениях между Белоруссией и Евросоюзом речь идет не о миграции или мести за санкции, а о гибридной войне, цель которой — дестабилизировать Европейский Союз, — считает Егер. — Официально президент Лукашенко отреагировал на санкции ЕС, заявив, что он больше не будет останавливать мигрантов на пути в Евросоюз. В действительности, только после этого был создан маршрут для активной переброски мигрантов. Следовало ожидать, что экономические санкции будут иметь незначительный эффект, ведь Белоруссия не одинока, в лице России у нее есть дееспособная в экономическом и военном плане опора».

По мнению автора статьи, миграционный маршрут также следует рассматривать в контексте геополитического расширения влияния России в Черноморском регионе.

«Хотя данные о количестве случаев пересечения границы разнятся, большинство людей, прибывающих из Ирака, Афганистана, Сирии, Пакистана и стран Северной Африки, похоже, ищут дорогу в Германию и находят ее. Их регистрируют в Германии, а не в Польше. Если в августе сюда прибыло от 400 до 700 мигрантов, то в сентябре их было уже около 2 тыс. человек, а в октябре ожидается более 3 тыс. мигрантов. Всего в августе было зафиксировано 3,5 тыс. случаев пересечения границы из Белоруссии в ЕС, а в сентябре — 7,5 тыс.», — говорится в статье.