Звезда «Правдивой лжи» Ли Кертис сделала признание о сыне-трансгендере

Звезда «Правдивой лжи» Джейми Ли Кертис впервые показала сына после того, как он сменил пол. Прошлым летом стало известно, что 25-летний Томас неожиданно принял решение стать женщиной. Сама Джейми тогда сознавалась, что не сразу обратила внимание на особые наклонности наследника, но позже приняла его решение. Факт смены пола Кертис абсолютно не смущал.

На днях же актриса вместе с Томасом приняла участие в съемке для журнала People. В интервью изданию Джейми поведала: она до сих пор не осознала до конца, что Томаса больше нет, а есть Руби.

«Гендерная идентичность и сексуальная ориентация — это две разные вещи. И я знала, что Руби играла в женские аватары в видеоиграх. Но если бы вы спросили, было ли у меня подозрение, что Руби транс, я бы сказала, что нет. Но когда я прокручиваю жизнь Руби в своей голове, я думаю: «Где-то я недосмотрела»», — отмечает она.

Позже Ли Кертис и вовсе заявила: несмотря ни на что, она гордится тем, что является матерью Руби.