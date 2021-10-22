Зеленський веде Україну до енергетичної окупації Росією — Омелян

За два роки президентства Володимира Зеленського Україна опинилася на межі енергетичного колапсу. Чинна влада фактично знищила всі здобутки попередників щодо стабілізації енергетичної системи.

Про це в ефірі “Прямого” заявив міністр інфраструктури України 2016-2019 років Володимир Омелян.

Він нагадав, як Україна поступово переходила до автономної енергетичної системи і відмовлялася від співпраці з Росією та Білоруссю.

“Зараз ми маємо ситуацію, що після декількох років стабілізації енергетичної системи України, коли ми повністю відмовилися від російського газу, коли ми були повністю незалежні від електричного постачання чи з Білорусі, чи з Росії, фактично повністю автономно працювали”, – розповів Омелян.

“Диверсифікували постачання вугілля для українських теплових станцій, плюс модернізували їх і почали масово використовувати те вугілля, яке ми видобували в Україні. Але ми маємо ситуацію, що ми знову через два роки Зеленського – в енергетичному колапсі”, – заявив ексміністр інфраструктури.

Він переконаний, що наслідком політики Зеленського стане повна відсутність запасів газу та вугілля просто посеред опалювального сезону.



Так, можна говорити про енергетичні реалії, що ціни на сировину, в тому числі і на енергетичну сировину, пішли у всьому світі догори, але ми маємо факт, що, на моє глибоке переконання, це зумисні дії Зеленського, які приводять нас до ситуації, що в грудні цього року або в січні наступного року ми постанемо перед фактом – у нас немає вугілля, у нас немає газу. Володимир Омелян

міністр інфраструктури України 2016-2019 років

Омелян підкреслив, що енергетична криза є наслідок бездіяльності президента України Володимира Зеленського щодо “Північного потоку-2”.

“Бо “Північний потік – 2” і мовчанка Зеленського навколо цього фактично перетворили Україну на такий “медвежий кут”. І у нас величезна проблема з електроенергією”, – наголосив ексміністр.

Він пояснив, що команда президента веде Україну до енергетичної окупації, яка згодом призведе до зникнення нашої країни під тиском РФ.

“Що робити? “Потяги дружби” з так званих “ДНР” і “ЛНР”, прямі постачання російського газу з Росії в Україну, електроенергія з Білорусі, а по факту з Росії. Війна? Про неї забуваємо, про неї Зеленський взагалі не любить говорити. Це те, до чого веде нас Зеленський і його команда – енергетична окупація, потім повна окупація і зникнення України. Я сподіваюся, що ми це зможемо зупинити вчасно”, – завив Володимир Омелян.

Він також уточнив, що стан “Укрзалізниці” не дозволяє забезпечити українські електростанції запасами вугілля.

“Хоча суто технічно мене як колишнього міністра інфраструктури дуже турбують слова нинішнього міністра енергетики, який розповідає, що у нас вугілля законтрактоване. Так, є певні проблеми зі складами. В чотири раз менше – це “певні проблеми” вони називають. А ми будемо з коліс завантажувати на наші ТЕС. Я прекрасно розумію, який стан “Укрзалізниці”. Їм фізично плюс мільйон тонн вантажу перевезти додатково не можливо”, – розповідає колишній урядовець.

На його думку, чинна влада зриває постачання руди та зерна. Крім того, Банкова зламала всю логістичну систему України.

“Вони зараз зривають постачання і руди, і зерна. Тобто логістика в країні вся порушена. Тобто в будь-якому випадку ми будемо мати ситуацію зупинки енергетичної системи України, що відіб’ється як на населенні, так, на жаль, і на промисловості”, — підкреслив Омелян.

https://newsua.one/news-articles/55966-zelenskii-vede-ukrainu-do-energetichnoi-okupacii-rosiey.html