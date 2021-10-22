Заказать еврофлаера с отличной полиграфией

Хорошая полиграфия является надежным элементом рекламы вашего бизнеса, особенно когда он территориально ориентирован. рекламные материалы, которые раздаются из рук в руки годами считаются один их надежных источников привлечения новых клиентов для бизнеса и покупателей товаров и услуг. Именно поэтому качество этих материалов является наиболее важным. Выбирая безкомпромисный вариант бизнесмены все чаще обращаются в Конус-Ю, когда необходима печать флаеров в кратчайшие сроки и высокого. Здесь вы получаете именно то, что ищете — качество, правильно и в деталях выполненное задание, отличные макеты. Все это включает в себя также высокий сервис обслуживания. на сегодняшний день компания предлагает наиболее оперативные возможности для печати рекламной полиграфии, при этом доступны все самые современные форматы и варианты, котоыре удовлетворят в полной мере любого заказчика.

Как выбрать еврофлаера для вашего бизнеса и что заказать

Для того, чтобы заказать еврофлаер, достаточно зайти на сайт Конус-Ю, и выбрать необходимый формат. Это занимает минимум времени. Всего пару минут, и ваш заказ оформлен. Дальше следует консультация специалиста, уточнение заказа и дищайна. Заказывая еврофлаер, вы можете указать как двухстороннюю печать, так и печать на одной стороне. Кроме того, печать еврофлаеров может быть как цифровой, так и офсетной — все зависит от объема тиража и предпочтений. Бюджет может быть самый разнообразный — от минимального, до весьма крупной аудитории целого города.

Еврофлаера имеют стандартный формат 100х210 мм. обычно они изготовляются на матовой или глянцевой мелованной бумаге плотностью от 130 г/м², до 350 г/м². Время изготовления от суток, до нескольких дней.

Задачи по дизайну и помощь специалистов

Не смотря на то, что вы можете сделать заказ в автоматическом режиме на сайте или в полуавтоматическом по телефону, имеется поддержка от компании. Во всех случаях компания Конус-Ю окажет всю необходимую поддержку. Обсудит дизайн, все детали заказа, условия производства и доставку продукции. Компания также имеет собственный набор решений и идей для того, чтобы ваш рекламный материал не оказался в мусорной корзине а попал в руки целевому клиенту и выполнил свою основную задачу — принес вам заказы и доход. Вы получаете сотрудничество с профессионалами, которые работают на рынке уже много лет и весьма успешно реализуют задачи своих многочисленных клиентов самого разнообразного масштаба.