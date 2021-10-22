Южная Корея неудачно запустила первую орбитальную ракету собственной разработки

Южная Корея впервые запустила ракету-носитель Nuri — первую, полностью разработанную внутри страны. После взлета она достигла расчетной высоты в 700 километров, но из-за преждевременного отключения двигателей третьей ступени не смогла вывести 1,5-тонный макет спутника на орбиту, сообщает Yonhap.

Nuri (также известна как KSVL-II) — это уже вторая южнокорейская ракета-носитель. Но первая, Naro-1 (KSLV-I), была разработана совместно с Россией, а новая ракета стала первой полностью собственной разработкой. Nuri имеет трехступенчатую конструкцию с жидкостными двигателями, работающими на керосине и кислороде. Согласно расчетам, она способна вывести груз до 2,6 тонны на орбиту высотой 300 километров.

Первый запуск Nuri состоялся 21 октября в 18:00 . Как и при большинстве других первых запусков, специалисты решили не запускать настоящий спутник и поместили под обтекатель макет массой 1,5 тонны. Все три ступени последовательно запустились, после чего полезная нагрузка отделилось. Но через некоторое время президент страны Мун Чжэ Ин сообщил, что ракета не смогла вывести макет на заданную 700-километровую орбиту.

Корейский институт аэрокосмических разработок (KARI) рассказал, что причиной неудачи стало преждевременное отключение третьей ступени: вместо расчетной 521 секунды она отработала 475 секунд и не смогла набрать скорость 7,5 километра в секунду, необходимые для выхода на орбиту. Тем не менее, она сумела достичь заданного апогея и отделить полезную нагрузку, поэтому инженеры считают миссию частично успешной.

Теперь они планируют провести новый запуск в мае 2022 года. В этом запуске снова будет использоваться макет, а не настоящий спутник.