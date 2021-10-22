В дом помощника Ермака кинули коктейль Молотова, подозреваемый задержан

Мужчина кинул в дом заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы коктейль Молотова, он задержан.

Об этом Українським Новинам сообщили источники в правоохранительных органах.

О событии говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, но не указывается фамилия чиновника.

«Сегодня около 4:00 в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя председателя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции», — сказано в нем.

Установлено, что злоумышленник — 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.

Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица.

По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер «Telegram».

Обещали заплатить 4 тыс. долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ.