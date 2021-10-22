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Ураган частично сдул крышу в Кремле и повредил зубья стены

Ураган частично сдул крышу в Кремле — сети появилось видео как это произошло. Также повреждено несколько зубьев на стене.

Обещанный синоптиками шквальный ветер с порывами до 21 м/с добрался с Запада до Москвы. Местами идет град.

В разных районах города стихия уже повалила несколько деревьев и повредила припаркованные машины. Мощный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля и потянул за собой даже часть конструкции стены — зубец. Ураганный ветер также буквально сдувает ограждения на дорогах.
Также повреждено несколько могил советских деятелей, членов КПСС, похороненных на Красной площади. Очевидцы утверждают, что по чистой случайности ветер отнес оборванную крышу в сторону от мавзолея.

22 октября, 2021 | Category: Новости, Россия
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