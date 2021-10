Умер участник известной группы Switch Томми Дебарж

Последние годы Дебарж страдал проблемами с почками и печенью. За несколько недель до смерти его состояние резко ухудшилось. Музыкант скончался в больнице.

Дебарж получил известность, играя в составе группы Switch вместе со своим братом Бобби. Фанк-коллектив, выступавший во второй половине 1970-х, прославился такими композициями, как There’ll Never Be, I Call Your Name и Love Over & Over Again. Название группы («Переключение») отсылает к «фишке» музыкантов меняться инструментами во время выступлений. Томми Дебарж выступал в коллективе в качестве бэк-вокалиста и басиста.

В 1980-х братья покинули группу. Бобби Дебарж скончался в 1995 году в возрасте 39 лет из-за осложнений, связанных со СПИДом.