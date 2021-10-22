 
«  
  »

Ученые обнаружили сезонность в распространении коронавируса

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), Испания обнаружили у коронавируса признаки сезонности. Об этом пишет журнал Nature Computational Science.

С помощью цифрового моделирования ученые изучили связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных точках планеты. Они проанализировали темпы распространения коронавируса в 162 странах на ранней стадии пандемии и обнаружили, что более высокие темпы передачи вируса связаны с более низкими температурами и влажностью. По мере их повышения волны пандемии ослабевали.

Однако эта закономерность характерна для первой и третьей волн, а во время второй, которая пришлась на летнее время, она нарушилась. Авторы исследования связывают это с влиянием других факторов, например, туризма. Вместе с тем они уверены, что COVID-19 имеет характерные свойства сезонных инфекций, таких как грипп.

Кроме того, исследование подтвердило, что коронавирус в основном передается по воздуху, и в этом тоже играет роль сезонность — при низкой влажности размер частиц аэрозолей уменьшается и вирус распространяется быстрее.

22 октября, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  