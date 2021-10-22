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Террористы из «Талибана» обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Члены террористического движения «Талибан» обезглавили волейболистку Махаджабид Хакими, члена национальной молодежной женской сборной Афганистана. Фотографии были размещены в соцсетях. Об этом пишет New York Post.

Хакими была одним из лучших игроков Кабульского городского клуба. Как сообщает Inside the Game, информацию о казни на анонимных условиях распространил тренер Хакими.

По словам тренера, волейболистку казнили еще в начале октября. Все это время родные убитой молчали, так как были запуганы.

Persian Independent пишет, что лишь две спортсменки из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти Талибана. Остальные продолжают жить в страхе и скрываться.

22 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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