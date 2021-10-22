Самая глубокая точка на материковой коре Земли была обнаружена в Восточной Антарктиде

Новая точка была найдена в Восточной Антарктиде под ледником Денмана, сообщает BBC.

Этот заполненный льдом каньон достигает 3,5 км ниже уровня моря.

Открытие проиллюстрировано на новой карте Белого континента, которая показывает беспрецедентные детали формы коренной породы под ледяным щитом.

Его особенности будут иметь решающее значение для нашего понимания того, как южный полюс может измениться в будущем.

Для сравнения, самая низкая открытая почва на Земле, на берегу Мертвого моря, находится всего на 413 м ниже уровня моря.

Новое открытие показывает, например, ранее непризнанные горные хребты, которые будут препятствовать отступлению тающих ледников в условиях глобального потепления.

«Это, несомненно, самый точный портрет того, что находится под ледниковым щитом Антарктиды», — сказал доктор Матье Морлигем, который работал над проектом в течение шести лет.

Для сравнения, самая глубокая точка океана — в Марианской впадине в западной части Тихого океана — уходит в 11 км ниже уровня моря. Есть сухопутные каньоны, которые имеют более высокие стороны, такие как Гранд-Каньон, Ярлунг Цангпо в Китае, но их дно находится над уровнем моря.