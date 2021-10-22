Правозащитники призывают бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Олимпийский огонь, зажженный, по традиции, в Афинах, 20 октября был доставлен в Пекин, где в феврале 2022 года пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. Столице КНР придется принимать зимнюю Олимпиаду, которая пройдет с 4 по 20 февраля, в условиях пандемии COVID-19. Было решено, что местным жителям все-таки разрешат посещать игры. Однако, соревнования, похоже, пройдут без иностранных болельщиков.

Первые несколько суток на китайской земле олимпийский огонь будет путешествовать из города в город – в целях пропаганды спорта, здорового образа жизни и зимнего туризма. Показательно, что право зажечь чашу с огнем пекинской Олимпиады было предоставлено не спортсмену, а главе столичного горкома компартии КНР.

На это обратили внимание правозащитники во многих странах, которые продолжают призывать мир к бойкоту Игр из-за репрессивной политики китайских властей. Различные государства, включая США, также не раз указывали на нарушения прав человека в Китае. В первую очередь речь идет о преследовании этнических уйгуров. Активисты этой преимущественно мусульманской народности на пресс-конференции в Афинах еще раз призвали страны мира бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

«Олимпийский факел призван символизировать мир и надежду, но для нашего народа, живущего под гнетом Коммунистической партии Китая, он является символом глобального попустительства в отношении к жестоким репрессиям со стороны китайских властей, – заявила на пресс-конференции Зумретай Аркин,

представитель Всемирного уйгурского конгресса. – Мы хотим сказать международному сообществу, что проведение Олимпийских игр поручено государству, активно проводящему геноцид».

Согласно данным, которые приводит агентство «Рейтер», около миллиона уйгуров принудительно помещены в китайские лагеря. Официальный Пекин называет эти лагеря «тренировочными центрами» по борьбе с терроризмом.

Как международные правозащитники, так и некоторые законодатели в США призвали Международный олимпийский комитет отложить зимнюю Олимпиаду и перенести ее из Китая в другую страну, если Пекин будет продолжать гонения на уйгуров, мусульман в целом и другие группы населения.

«Большинство людей воспринимает Олимпийские игры как праздник спорта, – сказала в интервью Русской службе «Голоса Америки» Софи Ричардсон (Sophie Richardson), директор организации Human Rights Watch по вопросам Китая. – Однако, китайское правительство уже использовало [летнюю] Олимпиаду 2008 года, главным образом, чтобы укрепить свою политическую легитимность, и оно явно пытается сделать это снова. Human Right Watch поддерживает идею бойкота, но дипломатического. Мы не считаем, что следует наказывать спортсменов только за выбор места соревнований, к которому они не имеют отношения. Наше предложение – отвергать ту самую политическую легитимность, которой добивается Пекин, когда в олимпийских церемониях участвуют зарубежные лидеры и высокопоставленные чиновники».

Тем временем, в Китае отмечено стремительное разрастание очагов коронавируса. Число госпитализированных растет примерно на 5% в сутки, сообщает канал Euronews. Как ранее подтвердила пресс-служба МОК, из-за пандемии коронавируса было принято решение не допускать иностранных болельщиков на зимние Олимпийские Игры. Организаторы приняли решение распространять билеты на соревнования только среди жителей Китая.

Самих спортсменов-олимпийцев обяжут ежедневно сдавать тесты на COVID-19, а невакцинированные атлеты должны будут пройти трехнедельный карантин по прибытии в Китай.

«Я хотел бы коснуться вот этого нового момента в отношениях спортсменов и болельщиков, – поделился своим взглядом с Русской службой «Голоса Америки» известный спортивный журналист из Нью-Йорка Эдвард Лучин. – Без сомнения, мы оказались уже в другой плоскости, потому что когда спортсмен чувствует “дыхание” трибун – это одно, если же его нет – это совсем другое психологическое состояние. Кроме того, я думаю, что смена сроков сорвенований, или смещение всего тренировочного процесса подготовки к Олимпиаде тоже имеют колоссальное влияние на показатели атлетов. Также не будем забывать, что многие спортсмены переболели коронавирусом, что, без сомнения, тоже влияет на подготовку к соревнованиям и на здоровье самих спортсменов. Поэтому я думаю, что мы столкнулись с новым видом отношений болельщиков и атлетов: белельщики переместились в цифровое пространство, и за Олимпийскими играми они теперь наблюдают по телевизору и на других медиаплатформах, а это уже другое состояние, которое, после летних Олимпийских игр в Токио, становится нам привычно. Я думаю, болельщики начинают постепенно привыкать к такой новой форме, да и спортсмены тоже. Сущность Олимпийских игр, конечно, никуда не исчезнет, но то, как они проводятся, будет влиять на их дальнейшее развитие».