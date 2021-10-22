Правильный коворкинг в Харькове — отличная идея

В связи с продолжающейся пандемией во всем мире ИТ-индустрия давно перешла на удаленную работу. И в это время наиболее востребованы коворкинги, где соблюдаются все меры предосторожности при коллективной работе. Отличное решение для харьковчан-айтишников это известный Coworking в Харькове ITEA Hub, который зарекомендовал себя многократно с лучшей стороны. Помимо отлично распланированного пространства, вы получаете возможность общения, а также все необходимые элементы для слаженной или индивидуальной работы, будь вы в крепкой команде ИТ-компании, или находясь на фрилансе. Целый ряд преимуществ конечно же перевешивает перед работой на дому или в офисе, особенно сейчас, когда перемещения сотрудников затруднены и требуют дополнительных мер безопасности.

Вы можете оставить семью и детей дома, а сами окунуться в спокойный рабочий режим, где все у вас под рукой и все происходит как надо и вовремя.

Коворкинг, это не только рабочая площадка

Коворкинг, это не только рабочая площадка для самых разнообразных специалистов, самых разнообразных областей. ITEA Hub дает в первую очередь возможность собрать вместе специалистов схожих профилей, сконцентрировать их силы на рабочем процессе в дружественной, непринужденной атмосфере, с использованием принципа Open space. Вы получаете не средства коммуникации или мебель в аренду — у вас под рукой полностью автономная локация для деятельности, которая выходит и за рамки рабочего процесса. Здесь имеется ивент-зона для проведения самых разнообразных мероприятий, которые могут включать в себя и мульти-медиа акции или презентации. Для этого есть до 120 посадочных мест и кроме того, в вашем распоряжении будет отличная cofee-break зона и гардероб.

Для тех же, кто ищет рабочую локацию есть незакрепленные рабочие места, комната разгрузки и кофе с печеньками, чтобы переключится не некоторое время, а аткже отличный скоростной интернет.

2. Как заказать место и получить скидку

Заказать себе рабочее пространство очень легко — делается в один клик. Вы просто переходите по ссылке на сайт, выбираете необходимую позицию и бронируете ее. Есть поддержка он-лай от сотрудников коворкинга. На 600 квадратных метрах вы найдете 155 посадочных мест, в различных вариантах размещения. Имеется постоянная 10% скидка для участников IT Club и вы получаете 25% на первые два месяца для фрилансеров на UpWork. Помимо всего прочего это и шкафчик для личных вещей, несколько миттинг-румов и фреш- и снек-бар. А также возможен заказ обеда.

ITEA Hub всегда открыт и при необходимости работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю, размещая своих клиентов и партнеров на полностью охраняемой территории. На сегодняшний день это наиболее оптимальное предложение, которое не оставит вас равнодушным и усилит ваши возможности.