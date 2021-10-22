Поедет ли Украина на ЧМ-2022: букмекеры оценили шансы сборной

В данном материале рассказываем о шансах сборной Украины по футболу отправиться на Чемпионат Мира в Катар, который состоится в 2022 году.

Оценки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет убеждены, что Украина уже не сможет занять первое место в группе D, сообщает https://fanday.net/bookmaker/melbet. Отметим, что именно первая позиция дает возможность напрямую отправиться на ЧМ-2022 в Катаре.

На данный момент в группе лидирует сборная Франции, набравшая 12 очков за шесть поединок. У украинской сборной девять баллов за семь матчей и вторая позиция в турнирной таблице.

При этом у команды Александра Петракова остаются неплохие шансы на вторую позицию, которая дает право сыграть в стыковых поединках. Чтобы заслужить это право, сборной необходимо побеждать Боснию и Герцеговину в последнем туре.

Напомним, что 12 октября украинская команда не удержала победный результат счет над боснийцами во Львове. Гости отыгрались во втором тайме после гола Андрея Ярмоленко, завершив поединок со счетом 1:1.

На данный момент в БК Мелбет отводят порядка 41% вероятности на то, что Украина завершит отборочный цикл на втором месте. Ставки с таким условием можно сыграть по коэффициенту 2,40. Главные конкуренты команды в борьбе за этот результат Босния и Герцеговина (2,55) и Финляндия (4,00).

Что происходит в сборной?

Александр Петраков возглавил сборную Украины после неожиданного ухода Андрея Шевченко. Несмотря на непродолжительный период работы с командой, новый тренер уже успел поддаться массовой критике со стороны СМИ и футбольных обозревателей.

Основной скандал развернулся с ситуацией между тренером и Русланом Малиновским. Напомним, что Петраков отказался от услуг полузащитника «Аталанты» на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины, сославшись на недопонимание с футболистом. При этом ряд СМИ уже сообщил о том, что Малиновский вернется в сборную на предстоящий матч против боснийцев и товарищескую игру против Болгарии.

Напомним, что в текущем отборе Чемпионата Мира сборная Украины установила уникально достижение. Шесть из семи игр квалификации команда сыграла вничью, дважды упустив победы над Казахстаном и один раз над Финляндией. Очевидно, что солидный недобор очков лишил команду возможности побороться с Францией за прямую путевку, а ведь в обеих встречах против действующих чемпионов мира украинцы не уступали сопернику.