Пациентка из США болела коронавирусом 335 дней — рекорд

47-летнюю пациентку госпитализировали с COVID-19 весной 2020 года — она попала в Национальный институт здоровья (NIH) в Мэриленде, сообщает журнал Science. Ее инфекция продолжалась 335 дней — врачи отследили это по постоянным положительным тестам на COVID-19 и затяжным симптомам, которые характерны для коронавируса нового типа.

Первый тест на COVID-19 у пациентки был положительным, но уровень вирусов в ее организме был едва различим в течение первых нескольких месяцев. Затем, в марте 2021 года, уровень вирусов в ее организме снова повысился. Исследователи сравнили геномы образцов, взятых во время первых и последних месяцев лечения и обнаружили, что это был тот же вирус, а не повторное заражение. Об этом авторы сообщили в исследовании, которое вышло на сайте medRxiv. Материал еще не прошел рецензирование.

Как отметили врачи, коронавирус смог так долго сохраниться в организме женщины из-за ослабленного иммунитета — она продолжительное время лечила лимфому. Около трех лет назад пациентка прошла курс терапии CAR T-клетками, который ослабил иммунную систему, лишив организм большей части клеток иммунной системы, вырабатывающих антитела.

Есть единичные сообщения о пациентах с ослабленным иммунитетом, у которых вирус сохраняется гораздо дольше, чем у остальных. Например, у пациента с лейкемией в Вашингтоне вирус сохранялся 70 дней. Это был предыдущий самый длительный случай заражения коронавирусом, о котором сообщали исследователи.

«Случаи инфекции у пациентов с ослабленной иммунной системой дают возможность увидеть, как вирус «исследует» генетическое пространство, — сказала журналу Science старший автор исследования Элоди Гедин, молекулярный вирусолог из NIH. — Анализируя образцы этого пациента и других людей с хроническими инфекциями, исследователи могут увидеть, как развивается вирус».