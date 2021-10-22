Наземные роботы впервые выступили в роли условного противника американских военных

Армия США впервые применила наземных роботов в качестве условных противников. Как сообщает The Drive, роботы преграждали путь к вертолетным площадкам, блокировали дороги и выполняли другие задачи. Они были вооружены пулеметами M240 и противотанковыми ракетами Javelin.

Армия США на протяжении нескольких лет прорабатывает концепцию MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие «человек-машина»). Она предполагает, что роботы и люди могут вместе выполнять боевые задачи. Например, на учениях в следующем году роботы RCV-L будут формировать первую линию наступления, а за ней уже будут следовать люди.

Роботы могут действовать не только заодно с военными, но и против них. На учениях в сентябре армия США впервые применила двух наземных MUTT в качестве условных противников. Эти машины разрабатывает компания General Dynamics Land Systems, и предназначаются они, в первую очередь, для перевозки экипировки, боеприпасов, провизии, а также для разведки.

В семействе MUTT несколько машин разных размеров. Те, что выступали условными противниками американских военных в сентябре, весят 1,5 тонны и отличаются колесной формулой восемь на восемь. Как и все MUTT, они оснащены гибридной силовой установкой. Это позволяет им более эффективно тратить топливо по сравнению с такими же по размеру машинами с обычными двигателями внутреннего сгорания.

На каждый MUTT установили дистанционно управляемую турель CROWS c 7,62-миллиметровым пулеметом M240 и пусковой установкой для противотанковых ракет Javelin. Кроме того, у роботов были квадрокоптеры на тросах. Дроны расширяли их возможности в области разведки и наблюдения, а также играли роль ретрансляторов, увеличивая расстояние, на котором роботы могли находиться от операторов. Во время учений машины преграждали путь к вертолетным площадкам, блокировали дороги и выполняли другие задачи.