Найдены останки жениха загадочно убитой американки

Судмедэксперты провели опознание на основании стоматологических данных. По результатам экспертизы было выявлено, что останки, наденные вместе с рюкзаком и ноутбуком в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик, действительно принадлежат Брайану Лондри. Сообщается, что район, где были обнаружены останки, до недавнего времени был скрыт водой. Теперь им предстоит определить причину гибели 23-летнего мужчины.

В сентябре сообщалось, что жительница Лонг-Айленда Габриэль Петито и ее молодой человек Брайан Лондри отправилась в автомобильное путешествие по Соединенным Штатам на фургоне. Родители Петито заподозрили неладное, когда их дочь перестала выходить на связь. Вскоре поступила информация, что девушка исчезла — по словам ее матери, последний раз путешественница выходила на связь в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг 23 или 24 августа.

Вернувшийся из путешествия Лондри отказался отвечать на вопросы о судьбе своей невесты и не помогал в ее поисках. 17 сентября он и вовсе исчез. Позднее тело девушки со следами удушения нашли в районе кемпинга Spread Creek, расположенного в национальном лесу Бриджер-Титон на восточной границе национального парка Гранд-Титон. А Лондри был объявлен в федеральный розыск.